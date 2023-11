Krieg in Nahost: Shoah-Zeitzeuge kritisiert Siedlungspolitik

Darüber hinaus berichtete Buterfas-Frankenthal über seine Erfahrungen in Nazi-Deutschland und über die Anfeindungen, denen er als sogenannter "Halbjude" ausgesetzt war. "Ich konnte gar nicht begreifen: Was ist denn überhaupt ein Jude? Ist das eine Krankheit? Was habe ich an mir? Was ist anders?", sagte er.