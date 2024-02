Nahost: Ist der Apartheid-Vorwurf gegen Israel berechtigt?

"Apartheid" warf der palästinensische Außenminister Riyad al-Maliki Israel deswegen auch bei einer Anhörung vor dem Internationalen Gerichtshof in der vergangenen Woche vor. Das UN-Gericht in Den Haag soll auf Grundlage eines Beschlusses der UN-Vollversammlung völkerrechtliche Fragen rund um die besetzten palästinensischen Gebiete in einem Gutachten klären. Heute enden die Anhörungen.