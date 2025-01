Bundestagswahl 2025: Habeck über Perspektiven für Syrer

Der CDU-Sozialpolitiker Dennis Radtke hat sich gegen eine Koalition aus Union und SPD nach der Bundestagswahl ausgesprochen. In einem Interview mit MDR Aktuell begründete der Bundesvorsitzende der Christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) seine Haltung am Montag mit der außenpolitischen Linie der SPD, die nach wie vor zu sehr an Russland orientiert sei. Radtke plädierte stattdessen für eine Koalition von Union und Grünen.

Noch immer gebe in der SPD "die Moskau-Connection um Gerhard Schröder" in entscheidenden Fragen den Ton an. Der CDU-Politiker betonte, die SPD habe in den vergangenen drei Jahren in der Außenpolitik "maßgeblich auf der Bremse gestanden." Als Beispiel nannte er die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine.