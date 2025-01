Bundestagswahl 2025: Scholz legt bei Lügen-Vorwurf nach

Hilfswerke mahnen mit Blick auf den Bundestagswahlkampf den Fortbestand eines eigenständigen Entwicklungsministeriums an. "Die vielen Krisen in der Welt und der sofortige Zahlungsstopp der USA für Entwicklungsprojekte brauchen eine starke Antwort", erklärte "Brot für die Welt"-Präsidentin Dagmar Pruin in Berlin.

Das gehe nur mit einem eigenständigen Ministerium. Entwicklungszusammenarbeit dürfe kein Anhängsel der Außenpolitik werden. Ähnlich äußerte sich der Geschäftsführer des katholischen Hilfswerks Misereor, Bernd Bornhorst.

Die FDP hatte im August eine Debatte über den Fortbestand des Ministeriums ausgelöst. In einem Papier der FDP-Bundestagsfraktion wurde die Eingliederung der Entwicklungszusammenarbeit ins Auswärtige Amt vorgeschlagen.