Bundestagswahl 2025: Mehrheit für CDU-Brandmauer zur AfD

Die AfD will am Freitagnachmittag in Aschaffenburg der Opfer der Messerattacke von vor zwei Tagen gedenken. Der rechtsextreme Thüringer AfD-Politiker Björn Höcke schrieb auf X: "Wir sehen uns in Aschaffenburg."

Die zentrale Trauerfeier der Stadt soll am Sonntag stattfinden. Daran wollen unter anderem Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) teilnehmen. Für Samstag plant ein Bündnis verschiedener gesellschaftlicher Akteure namens "Aschaffenburg ist bunt" ein Gedenken am Theaterplatz der Stadt, wie das Bündnis auf Facebook mitteilte. In dem Park in Aschaffenburg soll am Mittwoch ein Afghane ein Kleinkind und einen Mann mit einem Küchenmesser getötet haben. Drei Menschen wurden zudem schwer verletzt, darunter ein zweijähriges Mädchen aus Syrien.