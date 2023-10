Die EU kündigte am Montag Hilfe für die Bevölkerung in Gaza in Form einer humanitären Luftbrücke an. Die ersten beiden Flüge sollen in dieser Woche starten und überlebenswichtige Güter wie Notunterkünfte, Medikamente und Hygienesets des UN-Kinderhilfswerks Unicef nach Ägypten zu transportieren. Von dort sollen sie zu humanitären Organisationen nach Gaza gebracht werden.