Bundesliga-Rückrunde: Warum Leverkusen wieder so stark ist

Der Doublesieger Bayer Leverkusen befindet sich derzeit in erstaunlicher Form, die in der Anfangsphase der Saison sichtbaren Mängel und vielen Punktverluste scheinen derzeit überwunden. Seit dem 23. November hat Bayer 04 inzwischen zehn Pflichtspiele in Folge gewonnen.

Darunter waren überzeugende Siege in der Liga, im Pokal bei Bayern München und in der Champions League , unter anderem gegen Inter Mailand. Und auch im Topspiel der Liga am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr) ist Leverkusen der Favorit. Diese neue Dominanz hat Gründe. Ein Überblick.

Woher kommt die wiedergewonnene Stärke?

Was zu Beginn der Saison schief lief

Leverkusen spielte Am Anfang der Saison zu unaufmerksam, es fehlten vor allem an den Alonso-Leitworten. Es gab viel zu viele Gegentore wie beim 4:3 gegen Wolfsburg und unnötige Punktverluste wie bei den Unentschieden gegen Kiel, in Bremen oder Bochum.

Wie hat Alonso sein Team wieder aufgerichtet?

Was ist von Leverkusen noch zu erwarten?

Der Rückstand auf Bayern München ist auf vier Punkte geschmolzen, am 15. Februar treffen beide Teams in Leverkusen aufeinander. Die aktuelle Form spricht derzeit nicht gegen Leverkusen, das gilt auch für das rheinische Derby am Samstag gegen Gladbach. Die Borussia hat die ersten beiden Spiele dieses Jahres verloren, Leverkusen wiederum hat in seinem gegenwärtigen Sieg-Modus beide Partien gewonnen.