Attacke in Magdeburg: Gedenken bei Bundesliga-Spielen

Im deutschen Profifußball wird es nach der tödlichen Attacke auf einem Weihnachtsmarkt in Magdeburg Momente des Innehaltens geben. "Der deutsche Profifußball ist schockiert aufgrund des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg", teilte die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Samstagmorgen mit. In Gedenken an die Opfer des Anschlags empfiehlt die DFL den Klubs der 1. und 2. Bundesliga bei den Spielen des Wochenendes das Tragen eines Trauerflors, sie unterstützt zudem Schweigeminuten in den Stadien.