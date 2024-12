Zweitligapartie: Stiller Sieg für den 1. FC Magdeburg

Der 1. FC Magdeburg mischt dank eines stillen Erfolgs endgültig im Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga mit. Am Freitagabend gewann das Team von Trainer Christian Titz beim direkten Konkurrenten Fortuna Düsseldorf 5:2 (1:2).

Gefeiert wurde der Sieg zum Hinrunden-Abschluss aber kaum. Beide Fangruppen stellten in der zweiten Halbzeit als Reaktion auf die Ereignisse in Magdeburg die Unterstützung ihrer Teams ein. Die Zuschauer wurden über die Anzeigetafel über den Vorfall in Magdeburg informiert.