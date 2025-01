Nach 40 Jahren Verbot: England testet Alkohol auf Tribüne

Im englischen Profi-Fußball soll es erstmals seit 40 Jahren wieder erlaubt werden, während eines Spiels Alkohol auf der Stadiontribüne zu trinken. Zunächst soll dies bei mehreren Heimspielen von ausgewählten Vereinen der Zweiten Liga des englischen Frauenfußballs getestet werden. Bristol City, Newcastle United , Southampton und Birmingham City nehmen an dem Pilotprojekt teil.

Alkoholverbot auf der Stadiontribüne seit 1985

Bis Alkohol in der englischen Premier League wieder auf der Tribüne erlaubt werden könnte, dürfte es allerdings noch lange dauern. Seit 1985 ist das Trinken in Sichtweite des Spielfelds in den höchsten fünf Ligen des englischen Männerfußballs gesetzlich verboten. Die Regelung wurde von der damaligen konservativen Regierung durchgesetzt, um dem damals aufkommenden Hooliganismus entgegenzuwirken.