DFB-Testspiel: Fußball in Hellas zwischen Hoffnung und Krise

Verlängerung, Elfmeterschießen verloren, aus der Traum für die "Ethniki Omada". Ende März verlor die griechische Nationalmannschaft das entscheidende EM-Play-off-Spiel in Tiflis gegen Georgien und verpasste damit das Ticket für die EM in Deutschland

Ausgerechnet und ziemlich genau zwanzig Jahre nach einer der größten Fußballüberraschungen in der jüngeren Fußballgeschichte: Im Frühsommer 2004 wurde das griechische Nationalteam mit ihrem Trainer Otto Rehagel in Portugal Europameister.

Griechische Nationalmannschaft: Power aus der 2. Bundesliga

Nun sitzt U21-Nationaltrainer Nikos Papadopoulos auf der Trainerbank. Er betreut für mindestens zwei Spiele das Team der Hellenen, das am heutigen Freitag in Mönchengladbach auf Deutschland (20:45 Uhr) trifft und am 11. Juni in Salzburg gegen Malta spielt. Der Großteil des von Coach Papadopoulos nominierten Kaders kickt immer noch im Ausland.