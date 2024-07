Biografie

Maria Luisa Grohs, auch Mala Grohs genannt, wurde 2001 in Münster geboren. Sie begann das Fußballspielen beim 1.FC Gievenbeck bevor sie 2016 zur U17-Mannschaft des VfL Bochum wechselte. In der Saison 2019/20 wechselte sie zur zweiten Mannschaft des FC Bayern München und damit in die 2. Bundesliga. Seit der Saison 2022/23 ist sie Stammtorhüterin für den Verein.Außerdem gab sie 2017 ihr Debüt für die U16-Nationalmannschaft und wurde 2022 das erste Mal für die A-Nationalmannschaft berufen.