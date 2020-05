Hörfilme

Am 11. Oktober 1993 strahlte das ZDF mit „Eine unheilige Liebe“ in Deutschland erstmals einen Hörfilm aus. Seitdem baut das ZDF sein Angebot an Sendungen mit Audiodeskription stetig aus. Auch sind inzwischen Live-Sendungen mit den zusätzlichen akustischen Bildbeschreibungen verfügbar.



