Den blauen Trabbi hat er noch. Auch die zugelaufene Katze namens Brigitte ist dieselbe. "Doktor Ballouz" praktiziert wieder in seiner kleinen Klinik in der Uckermark. In der zweiten Staffel der Erfolgsserie tritt Eva, die Leiterin der Krankenhaus-Wäscherei, in das Leben von Ballouz. Seine Annäherungsversuche im Fahrstuhl oder auf dem Flur gleichen allerdings eher komischen Kollisionen. Amin Ballouz gibt es übrigens tatsächlich in der Uckermark. Nach eigener Aussage kann er sich in seinem Darsteller Merab Ninidze sehr gut wiedererkennen.