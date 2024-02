Update am Abend: FDP, Scholz, Swift-Mania - der Tag kompakt

Guten Abend,

der Zwist in der Ampel löst auch in Brüssel zunehmend Ärger aus, in den USA wirbt Kanzler Scholz für Ukraine-Hilfen und das Mega-Ereignis Super Bowl wird durch die Swift-Mania noch mehr mega. Der Tag kompakt.

Brüssel: Einmal ausgebremst, einmal Last Minute

Es soll Unternehmen für Kinderarbeit, Ausbeutung und Umweltverschmutzung bei der Produktion ihrer Güter in die Pflicht nehmen: ein europaweites Lieferkettengesetz. In letzter Minute vertagen die EU-Staaten nun ihre Abstimmung darüber. Grund: Die erforderliche Mehrheit wackelte. Deutschland hätte sich enthalten müssen, weil die FDP Nein zu dem Vorhaben sagt. Auch andere EU-Regierungen überdachten ihre Haltung.

09.02.2024 | 2:51 min

Bei der Gescholtenen heißt es, man blockiere nicht, es gehe um die Sache. Buschmann hält die Initiative in der bisherigen Form für "unzumutbar für kleine und mittelständische Unternehmen". Tatsächlich geht die europäische Richtlinie in einigen Punkten über das in Deutschland bereits geltende Gesetz hinaus. Auch die Wirtschaft kritisiert, die EU-Vorgaben würden zusätzliche Bürokratie bedeuten. FDP-Politiker und Bundesverkehrsminister Volker Wissing sagt im ZDF-Morgenmagazin: "Wir haben eine Wachstumsschwäche. Das ist der denkbar ungünstigste Zeitpunkt, um ausgerechnet noch mehr Bürokratie aufzubauen."

09.02.2024 | 5:23 min

Im EU-Viertel in Brüssel, berichten die ZDF-Korrespondenten Ulf Röller und Gunnar Krüger, habe sich mittlerweile ein Begriff etabliert: "German Vote". Er beschreibt die Unberechenbarkeit der deutschen Bundesregierung bei den Abstimmungen. Viele seien genervt, befürchteten, dass der Zwist in der Ampel in Berlin auch Brüssel belastet.

Immerhin: In letzter Minute einigt sich die Ampel bei den EU-Klimavorgaben für Lkw und Busse. Die Mehrheit der EU-Staaten billigt daraufhin am Nachmittag strengere CO2-Vorgaben. Die FDP hatte sich dagegengestellt, dann aber doch zugestimmt: Er habe eine Zusatzvereinbarung über synthetische Kraftstoffe durchgesetzt, sagt Wissing im Anschluss.

Scholz bei Biden: Es geht vor allem um Ukraine-Hilfen

Die Botschaft des Kanzlers auf seiner US-Reise ist klar: Die Hilfe der westlichen Verbündeten für die Ukraine darf nicht bröckeln. Das sieht auch US-Präsident Joe Biden so - kämpft allerdings mit dem Widerstand der Republikaner. Scholz und Biden treffen am Abend deutscher Zeit in Washington zusammen.

Kurz vor der Ankunft des Kanzlers ein kleiner Hoffnungsschimmer: Der Senat nahm das Hilfspaket zur Beratung an - es folgen weitere Verhandlungen. Ob die Republikaner am Ende zustimmen, ist unsicher. Nicht zuletzt Ex-Präsident Trump macht gegen das Paket Stimmung. Die Demokraten sehen das Vertrauen der Verbündeten erschüttert, Experten die US-Außenpolitik in republikanischer "Geiselhaft", wie Kollegin Anna Kleiser schreibt:

09.02.2024 | 4:48 min

Syrskyj: Situation in Ukraine sehr angespannt

09.02.2024 | 4:04 min

Gesagt

Travis Kelce kann im Super Bowl am Sonntag seinen dritten Titel holen. Doch im Vorfeld drehen sich viele Fragen gar nicht um ihn selbst, sondern darum: Was sagt er zu den Grammys seiner Freundin Taylor Swift? Kennt er schon Songs aus dem neuen Album? Und schafft es das Pop-Idol überhaupt rechtzeitig nach Las Vegas? Kelce selbst genießt den weltweiten Rummel. Das sei eine "schöne" Sache.

09.02.2024 | 1:42 min

Bild des Tages

"Great to see my Doppelgänger again - @ChrisCoons!", schreibt Olaf Scholz auf X. Beide trafen sich beim US-Besuch des Kanzlers wieder. Auch der demokratische Senator postete ein gemeinsames Foto und schrieb auf Deutsch: "Wer ist wer?" Scholz und Coons hatten sich in der Vergangenheit schon öfter getroffen.