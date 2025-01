Bundesliga: Wie es in der Rückrunde weitergehen kann

In der oberen Hälfte zeigt die Tabelle der Fußball-Bundesliga nach dem 18. Spieltag ein ähnliches Bild wie zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison. Bayern München und Bayer Leverkusen haben zwar die Plätze getauscht, aber schon einigen Abstand zu ihren Verfolgern geschaffen.

In der Hinrunde trennten sich die Titelfavoriten unentschieden:

Tabelle: Weniger Verfolger, dichtes Mittelfeld

Vor einem Jahr wurde dieses Verfolgertrio noch um Borussia Dortmund und den SC Freiburg erweitert, die sich aktuell im dichten Mittelfeld tummeln, in dem von Platz sechs (Mainz 05) bis elf (Borussia Mönchengladbach) nur vier Punkte liegen. Auch diese Klubs - allen voran die bislang enttäuschenden Dortmunder - schielen noch auf die Plätze für die Champions-League . Realistischer ist ein Sechskampf um die Qualifikation für die Europa- beziehungsweise Conference League.

Titelverteidiger Leverkusen hat nach einem durchwachsenem Saisonbeginn die letzten acht Spiele gewonnen und fühlt sich offenbar wohl in der Rolle des Bayern-Jägers. Die Achse aus Granit Xhaka und Florian Wirtz läuft wieder auf Hochtouren, wie das Zusammenspiel beim 1:0-Führungstreffer gegen Borussia Dortmund eindrucksvoll demonstrierte.

Borussia Dortmund hat seit 21 Jahren mal wieder ein Heimspiel an einem Freitagabend verloren. Bayer Leverkusen besiegte den BVB nach einem Blitzstart verdient mit 3:2.

Alonso und Kompany: Glanz auf dem Trainerstuhl

In der Sturmspitze ist es fast egal, ob dort gerade Patrik Schick oder der aktuell verletzte Victor Boniface aufgeboten wird. Trainer Xabi Alonso hat nichts von seinem Charisma und seiner Autorität in der Mannschaft eingebüßt. Seine Rotationen werden von den Spielern klaglos hingenommen, selbst wenn sie - wie Nationalspieler Jonas Hofmann - kaum noch Spielzeit erhalten.

Bessere Chancen für die Bayern

Mit und ohne Ball, im Gegenpressing, dem Gegner das Leben in der eigenen Hälfte schwermachen: So müssen wir weitermachen.

Dies ist den Bayern in dieser Saison wieder zuzutrauen, deshalb werden sie wie die Leverkusener nicht mehr viele Punkte abgeben. Auch wenn der FCB am 22. Spieltag nach Leverkusen muss, ist er so stabil, dass er seinen Vorsprung, der aktuell vier Punkte beträgt, knapp ins Ziel retten wird.