Fußball: Ist RB Leipzig reif für die Meisterschaft?

Eigentlich hatte sich Marco Rose vorgenommen, zum Saisonstart in der Bundesliga weder Kampfansagen an die Konkurrenz auszusenden noch sich selbst und seine Mannschaft mit zu hohen eigenen Ansprüchen unter Druck zu setzen.

Frühe Bewährungsprobe gegen Leverkusen

Er sei ein Freund von Demut und Mut zugleich. "Es ist so viel möglich, es liegt so viel da. Ich wünsche mir, dass wir in der Mannschaft und im ganzen Verein einen Spirit aufbauen, der vielleicht am Ende dazu führt, dass wir etwas Außergewöhnliches schaffen", sprach der Fußballlehrer.