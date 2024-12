Nach dem Sturz in Syrien: Der Fußball als einigende Kraft

Gedenken für getötete Spieler

Wie es für die Menschen in Syrien nach dem Sturz von Assad weitergeht, ist noch unklar. Was aber sichtbar wird: Der Terror und die Gewalt, die das Regime ausübte.

Lange war im Fußball das Gedenken an die Kriegsopfer verboten. Nach Schätzungen mehrerer Exilanten sollen mehr als 40 Spieler aus den ersten beiden syrischen Ligen während des Krieges getötet worden sein. Fans erinnern nun an Abdul Baset al-Sarout. Als erster bekannter Fußballer hatte er sich schon 2011 gegen al-Assad gestellt. Al-Sarout, der Al-Kaida nahegestanden haben soll, kam 2019 bei Gefechten ums Leben.

Stadien dienten in Syrien als Gefangenenlager

Während des Krieges ließ das Regime den Ligabetrieb in den vermeintlich sicheren Städten Damaskus und Latakia fortsetzen, um Normalität vorzutäuschen. Zeitgleich wurden Stadien in Aleppo und Homs als Gefängnisse und Flüchtlingslager genutzt. Aus dem Abbasiden-Stadion in Damaskus wurden Raketen abgefeuert.

Baschar al-Assad zeigte sich selten auf den Ehrentribünen, und trotzdem stützte der Fußball seine Agenda. Erst vor einem Monat trat das syrische Nationalteam in Wolgograd in einem Freundschaftsspiel gegen Russland an, in jenem Land also, wo al-Assad inzwischen von seinem Verbündeten Putin Asyl erhielt. "Auch im Fußball analysiert man nun genau, wer das Regime unterstützt hat", sagt Robert Chatterjee vom Nahost-Magazin "Zenith".