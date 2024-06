Nach Rassismus gegen Vinicius Jr.: Haftstrafen für Fans

Novum im spanischen Fußball: Wie die Liga am Montag mitteilte, wurde erstmals ein Urteil wegen rassistischer Beleidigungen bei einem Spiel verhängt. Konkret geht es dabei um drei Anhänger des FC Valencia, die beim Duell mit Real Madrid im Mai 2023 Vinicius Jr. verbal attackiert hatten - sie wurden vom 10. Strafgericht in Valencia zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wird.

"Großartige Nachricht" im Kampf gegen Rassismus

"Dieses Urteil ist eine großartige Nachricht für den Kampf gegen Rassismus in Spanien, denn es gleicht das Unrecht aus, das Vinicius Jr. erlitten hat und sendet eine klare Botschaft an diejenigen, die in ein Fußballstadion gehen, um so etwas zu verbreiten", sagte La-Liga-Präsident Javier Tebas.