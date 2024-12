Nach sieben Vizemeisterschaften mit Borussia Dortmund in der Bundesliga hat Marco Reus mit den Los Angeles Galaxy zum ersten Mal in seiner Profi-Karriere eine Meisterschaft gewonnen.

Beim 2:1 (2:1) gegen die von Sandro Schwarz trainierten New York Red Bulls saß der langjährige Dortmunder angeschlagen lange auf der Bank, hatte dann aber unmittelbar nach seiner Einwechslung in der 76. Minute direkt eine gute Chance zum 3:1. Für Rekordmeister Galaxy war es der sechste Titel in der Major League Soccer.