Mit Bounce und Brillen: Die Geheimwaffen des Loïs Openda

RB Leipzigs Knipser verrät im aktuellen sportstudio, was ihn stark macht und weshalb seine Karriere nach schwerem Start ins Leben ein Gottesgeschenk ist.

Sehen Sie hier die Sendung das aktuelle sportstudio vom 19. Oktober 2024. 19.10.2024 | 20:21 min

Ins aktuelle sportstudio kam Loïs Openda nach dem 2:0-Erfolg von RB Leipzig beim 1. FSV Mainz 05 ohne Brille. Doch bunte Gläser spielen im Leben des Stürmers eine durchaus wichtige Rolle.

Im Gespräch mit ZDF-Moderator Sven Voss verriet der 24-Jährige, wie ihm zwei Brillen bei der Regeneration helfen. Bevor er zu Bett geht, setzt der Belgier eine Brille mit gelben Gläsern auf. "Ich benutze die Brille, um so wenig Licht wie möglich an meine Augen kommen zu lassen", erklärte er. So wird das Licht gefiltert und die Produktion des Schlafhormons Melatonin weniger beeinträchtigt.

Morgens schaut Openda durch blaue Gläser, "damit mein Hirn versteht, dass Tag ist", sagte er lachend. So gelangt besonders viel Licht ins Auge, die Produktion des Hormons Cortisol wird extra gefördert.

Ein Sieg, der doppelt viel wert ist. Weil die Konkurrenz mithilft, schafft RB Leipzig mit dem mühsamen 1:0 beim 1. FC Heidenheim den Sprung auf Platz zwei der Tabelle. 07.10.2024 | 7:20 min

Openda-Trick macht bei RB Leipzig Schule

Vielleicht auch eine Erklärung dafür, weshalb der Nationalspieler immer besonders angeknipst ist, wenn er auf dem Platz steht. Mit 1,77 Metern Körpergröße ist der Mann aus Ans im Norden der belgischen Provinz Lüttich zwar nicht besonders groß. Dennoch verschafft er sich häufig gegen deutlich größer gewachsene Gegenspieler Vorteile.

Dabei hilft ihm der Openda-Bounce - eine spezielle Waffe, die er sich angeeignet hat. Dabei bringt der pfeilschnelle Sprinter auch größere und schwerere Abwehrspieler mit einem kurzen Rempler mit der Schulter im richtigen Moment kurz aus dem Gleichgewicht und verschafft sich so entscheidende Meter Vorsprung. "Das setze ich systematisch ein", verriet er.

Ich bin recht klein, muss mich durchsetzen gegen meine Gegner. Ich bin auch psychisch robust genug gestrickt, dass ich mich wehren kann. „ Loïs Openda, Spieler bei RB Leipzig

Inzwischen macht der Trick sogar Schule. In der Akademie von RB Leipzig am Cottaweg soll der Bounce sogar mit in die Nachwuchsausbildung aufgenommen worden sein.

Zwei Mal geführt - und am Ende in Überzahl doch noch verloren: RB Leipzig hat beim 2:3 gegen Juventus Turin einen bitteren Abend erlebt. 02.10.2024 | 2:56 min

Einer der meistgefoulten Spieler

Robustheit braucht der Angreifer auch, denn nach Eintracht Frankfurts Omar Marmoush ist er der meistgefoulte Spieler der Bundesliga . Im Schnitt wird er etwa drei Mal pro Spiel gelegt.

Er kriegt richtig Feuer von den meisten Abwehrspielern. Wir arbeiten an seiner Resistenz, dass er sich nicht aufreibt und mit Toren antwortet. „ Marco Rose, Trainer von RB Leipzig

Mit neun Treffern liegt Marmoush derzeit fünf Tore vor Openda, der zuletzt selbstbewusst angekündigt hatte, dass er in dieser Saison mehr Tore erzielen werde als in der vergangenen. Und da waren es bereits 24 in der Bundesliga. Openda hat selbst den Anspruch, zu den besten Torjägern der Liga zu gehören.

"Ja klar, das ist ein Ziel. Jetzt muss ich das auf dem Spielfeld umsetzen und die anderen wieder einholen", sagte er am Samstagabend. "Der Wettbewerb ist enorm zwischen uns."

Sogenannte Multi-Club Ownerships - kurz MCO - erhöhen den Druck auf Fußballvereine gewaltig. Drei Gründe, warum Traditionsklubs durch MCOs in Gefahr sind – mit Nico Heymer. 27.06.2024 | 11:55 min

"Ein Segen Gottes": Trotz schweren Asthmas wurde Openda Profi

Und das Leipziger Spiel mit vielen Umschaltsituationen passt perfekt zu Opendas Stärken. Es klang ein wenig wie in der Filmtrilogie "Der Pate", als er nun über seinen Wechsel zu RB sagte:

Sie haben mir ein Angebot gemacht, dass ich nicht ablehnen konnte und haben mir versprochen, dass ich besser werden würde. „ Loïs Openda, Spieler bei RB Leipzig

Genau das trat umgehend ein. "Mein erstes Jahr war perfekt für mich." Seit Sommer ist Openda Vater eines Sohnes, "was in seinem Leben "enorm viel verändert" habe. "Jetzt bin ich ein Papa. Das macht etwas Besonderes mit einem."

Seine Familie ist für Openda aufgrund seiner speziellen Geschichte ohnehin ungeheuer wichtig. Als Kleinkind hatte er schweres Asthma, musste operiert werden und ein Jahr im Krankenhaus verbringen. "Ich selbst habe daran keine Erinnerungen, ich war damals ein Baby. Aber meine Mutter und mein Bruder haben sich sehr intensiv um mich gekümmert", berichtete er.

Es ist sehr berührend für mich, ein Segen Gottes, dass ich heute als Profi auf allerhöchster Ebene Fußball spielen kann. „ Loïs Openda, Spieler bei RB Leipzig

Eine weitere Ursache des Erfolgs von Loïs Openda.