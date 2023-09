Gerade im Herbst kann es schon mal vorkommen, dass Fledermäuse sich in ein Zimmer "verfliegen", das liegt am erhöhten "Flugverkehr" im Herbst und an vielen unerfahrenen jungen Fledermäusen, die dann unterwegs sind.



Wichtig: Locker bleiben, denn es kann eigentlich nichts passieren, die Fledermäuse greifen nicht an und verhalten sich in der Regel ruhig, wenn man sie nicht stört. Das Beste ist, die Tiere bis zum nächsten Abend dort zu belassen, wo sie hängen (z.B. in der Gardine) und dann alle Fenster weit aufzumachen, so dass sie von alleine rausfliegen.



Wenn dies nicht möglich oder gewünscht ist, man sie also einfangen muss, geht das vorsichtig mit Handschuhen oder Handtüchern. Bis zum nächsten Abend kann man sie zum Beispiel in einen dunklen Karton setzen und dann in der Dämmerung fliegen lassen. Achtung: Wenn man sie tagsüber raussetzt, sterben sie häufig, weil sie sich bei Helligkeit nicht gut genug zurechtfinden.