Was diese Juden und Palästinenser hoffen lässt

... ist Historiker, Publizist, Pädagoge. Professor für Soziale Arbeit an der Frankfurt University of Applied Sciences und Direktor der Bildungsstäte Anne Frank Frankfurt am Main.



Meron Mendel wuchs in einem Kibbuz auf, studierte in Haifa und in München Pädagogik und Jüdische Geschichte, promovierte in Frankfurt am Main.



Als junger Soldat im besetzten Hebron suchte er das Gespräch mit jüdischen Siedlerkindern, demonstrierte mehrmals gegen die rechte Politik Netanjahus und auch seine Arbeit als Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Deutschland ist teilweise von dem Wunsch eines friedlichen Israels geprägt.



In seinem Buch "Über Israel reden – Eine deutsche Debatte", das im März 2023 erschienen ist, plädiert er für eine differenzierte Debatte über den Nahost-Konflikt. Der 7. Oktober 2023 hat alles verändert, doch Mendels Anspruch, Brücken zu bauen, bleibt.