Boadu mit Dreierpack gegen RB: Bochum macht aus 0:3 ein 3:3

Der VfL Bochum hat eindrucksvoll bewiesen, dass der jüngste 1:0-Sieg in der Bundesliga gegen den FC St. Pauli keine Eintagsfliege war. Im Heimspiel gegen RB Leipzig legte der VfL eine mitreißende Aufholjagd hin und holte nach einem 0:3-Rückstand mit dem 3:3 noch einen Punkt (ausführlicher Bericht im aktuellen sportstudio ab 22.30 Uhr ).

Leipzig lag nach den Toren von Willi Orbán (10.), Antonio Nusa (13.) und Christoph Baumgartner (22.) schnell mit 3:0 in Führung. Dann kamen die großen Auftritte des Bochumers Myron Boadu, der mit seinen Toren in der 48., 57. und 61. (Foulelfmeter) für Ekstase an der Castroper Straße sorgte.