Ultimatum des Geschäftsführers

Sportdirektor Sebastian Kehl sprach zwar eine kurze Jobgarantie aus ("Wir werden weitermachen in der Konstellation"), ehe Sport-Geschäftsführer Lars Ricken in der Mixed Zone mit ruhiger Stimme ein Ultimatum überbrachte. Anders als beim Offenbarungseid in Kiel habe sich das Team immerhin aufgebäumt und gezeigt, "dass sie nicht nur sprachlich hinter dem Trainer steht, sondern dass sie ihm auch auf dem Platz helfen will. Dementsprechend wird Nuri auch in Bologna auf der Bank sitzen".