Amsterdam: Haftstrafen nach Angriff auf israelische Fans

Nach den Angriffen auf israelische Fußballfans am 7. und 8. November in Amsterdam hat ein Gericht in der niederländischen Hauptstadt Strafen von bis zu sechs Monaten Haft verhängt.

Fünf Angreifer zu Strafen verurteilt

Staatsanwaltschaft hatte härtere Strafen gefordert

Das Gericht blieb mit seinem Urteil allerdings deutlich hinter der Forderung der Staatsanwaltschaft von zwei Jahren zurück. In drei der fünf verhandelten Fälle ging es um Gewaltanwendung und Körperverletzung, in den beiden übrigen Fällen um den Austausch von Informationen in sozialen Netzwerken, in denen zu Angriffen auf die Anhänger des israelischen Fußballklubs aufgerufen wurde.