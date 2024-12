DFB-Pokal: Köln nach Sieg gegen Hertha im Viertelfinale

Der 1. FC Köln zittert sich gegen zehn Hertha-Spieler ins Viertelfinale des DFB-Pokals. Die Entscheidung fällt mit Dejan Ljubicics Last-Minute-Elfmeter in der Verlängerung.

Durch das 2:1 (1:1) nach Verlängerung erreichte Köln zum ersten Mal seit der Saison 2009/10 wieder das Viertelfinale - und ist nun selbst nur zwei Siege vom Endspiel in Berlin entfernt.

Es ist schwierig, Worte zu finden. So auszuscheiden, ist bitter.

Berlins Zeefuik sieht Rot nach Kopfstoß

Den Kölnern half nach dem frühen Rückstand durch Ibrahim Mazas Treffer per Foulelfmeter (12.) ein Platzverweis nach Kopfstoß des Herthaners Deyovaisio Zeefuik (26.) zurück in die Spur. Nach dem Eigentor von Florian Niederlechner (30.) lief der FC lange vergeblich an.