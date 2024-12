DFB-Pokal: Bielefeld wirft Freiburg

Arminia Bielefeld schwingt sich in dieser Saison zum Pokalschreck Nummer eins auf. Nach Hannover 96 und Union Berlin wirft der Drittligist auch den SC Freiburg raus.

Drittligist Arminia Bielefeld hat den SC Freiburg aus dem DFB-Pokal geworfen und steht im Viertelfinale. Die Ostwestfalen besiegten den Tabellen-Sechsten der Fußball-Bundesliga mit 3:1 (2:0). Letztmals stand die Arminia in der Saison 2016/17 in der Runde der letzten Acht.

Freiburg verschießt Foulelfmeter

Auf der Bielefelder Alm erzielten Christopher Lannert per Traumtor (28.), Julian Kania per Handelfmeter (36.) sowie Louis Oppie (81.) die Treffer für die Arminia. Michael Gregoritsch gelang für Freiburg nur der zwischenzeitliche Anschluss zum 1:2 (63.). Florent Muslija vergab in der 18. Minute einen Foulelfmeter für den Erstligisten.