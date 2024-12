Spitzenreiter patzt: Elversberg stolpert über Schalke

Schalkes Kenan Karaman (hinten) trifft in der 11. Minute zum 0:1, Carlo Sickinger gleicht in der 25. Minute zum 1:1 aus. Dann schaltet Schalke den Turbo.

Das Überraschungsteam der Saison verlor am Freitagabend gegen die Gäste aus Gelsenkirchen 1:4 (1:1). Die Verfolger 1. FC Köln und SC Paderborn können am Wochenende jeweils bereits mit einem Unentschieden vorbeiziehen.

Karman und Sylla halten Schalke am Leben

Mehr brachte Elversberg, das in der vergangenen Woche die Spitze erobert hatte, nicht zustande. Vor allem in der zweiten Halbzeit verdiente sich Schalke angeführt vom herausragenden Kapitän Karaman den Sieg und schaffte den Anschluss an das untere Mittelfeld. In der engen zweiten Liga hat der tief gefallene Traditionsklub nach 17 Spieltagen nun nur noch acht Punkte Rückstand auf Elversberg.