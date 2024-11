Christian Ilzer will TSG Hoffenheim zu eigener DNA führen

Vieles hatte Christian Ilzer noch nicht von der neuen Heimat gesehen, als er am Montagvormittag als neuer Hoffenheimer Trainer vorgestellt wurde. Erst am Abend zuvor war er im Kraichgau aufgeschlagen, "und da war schon alles dunkel."

Doch glaubt man dem neuen Chefcoach der TSG, wird er auch künftig nicht viel von den Reizen des Kraichgaus mitbekommen: "Ich brauche keine große Wohnung. Es ist schon so, dass ich oft bis Mitternacht im Büro bin, um intensiv an unserem Weg zu arbeiten."

"Wunschtrainer" Ilzer als Schachspieler

Viele Trainingseinheiten werden dem Mann, der bei Sturm Graz zuletzt das Double aus Pokalsieg und Meisterschaft holte, nicht bleiben. Nicht weniger als acht Pflichtspiele in drei Wettbewerben stehen der TSG noch bis Weihnachten bevor.

Ilzer, den Hoffenheims ebenfalls aus Graz gekommener neuer Sportdirektor Andreas Schicker als seinen "Wunschtrainer" bezeichnete, will sie angehen wie ein Schachspieler, der mitten in der Partie übernimmt.

Ilzer bringt sein Trainerteam mit

Auch der beschäftige sich schließlich nicht damit, wie es zu den Positionierungen auf dem Brett gekommen sei. "Er beurteilt die Situation und weiß, welche richtigen Züge zu machen sind. Und genau so wollen wir das machen."

Er arbeite zudem gerne in einem großen Trainerteam und habe Wert darauf gelegt, seine beiden Assistenten mit zur TSG zu nehmen. Tatsächlich wurde in den vergangenen Tagen quasi die gesamte sportliche Leitung aus Graz in den Kraichgau transferiert.