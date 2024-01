Update am Morgen: Ist die Bauernwut besänftigt?

In Berlin hat sich gestern gezeigt, was auch in den letzten Tagen schon zu beobachten war: eine Anti-Ampel-Stimmung, die die Regierung unter Druck setzt und von ihr selbst nur noch schwer besänftigt werden kann. Ende dieser Woche müssen wir dann wohl nochmal das Wutbarometer rausholen müssen. Einmal am Donnerstag - nach der Lösung oder Nicht-Lösung - die das Parlament beschließt. Und dann nochmal am Freitag, wenn in Berlin die "Grüne Woche" beginnt, die Agrarmesse, die als Leistungsschau der Landwirtschaft gilt und die traditionell vom Landwirtschaftsminister mit einem langen Hallenrundgang eröffnet wird.