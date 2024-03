Stabilere Rente und Leak-Folgen - der Tag

Am Super Tuesday werden mehr als ein Drittel der Delegierten bestimmt. Gewählt wird in einem Außengebiet und insgesamt 16 Staaten, darunter auch in den beiden bevölkerungsreichsten - Kalifornien und Texas. Bei den Republikanern dominiert Donald Trump , spätestens morgen früh wird klar sein, ob es für seine letzte verbliebene Konkurrentin Nikki Haley noch eine Chance gibt. Nicht nur in Washington, sondern auch in Mainz beobachten unsere Kollegen deshalb ganz genau das Geschehen in der Nacht und halten Sie auf der ZDFheute und in unserem Liveblog auf dem Laufenden.