Update am Abend: Trump und andere Klimasorgen

So ist das eben im Winter, wird sich jetzt mancher sagen und sich vielleicht die Hände reiben. Kann ja nicht immer alles der ungeliebte Klimawandel sein. Stimmt. Dennoch werden Extremwetterlagen immer weiter zunehmen. Bis zu 14,5 Millionen Menschen könnten bis 2050 an den Folgen des Klimawandels sterben. Zu diesem Schluss kommt der in Davos vorgelegte Report "Folgen des Klimawandels für die globale Gesundheit" des Weltwirtschaftsforums und des Beratungsunternehmens Oliver Wyman. Außerdem drohen schwere Krankheiten und hohe Kosten für die Gesundheitssysteme.