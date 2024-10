Kompany vor Frankfurt-Spiel "Einfach wieder gewinnen"

Für Kompany war die Niederlage die erste Ergebnisdelle in seiner überzeugend begonnenen Amtszeit beim deutschen Rekordmeister. Diese bringt den Belgier aber nicht aus der Ruhe. Für das Topduell des Tabellenerste am Sonntag (17:30 Uhr) beim Tabellenzweiten Eintracht Frankfurt will Kompany daran festhalten, den Gegner mutig und offensiv zu attackieren und damit Abwehrrisiken bewusst einzukalkulieren. "Für uns ist es ein normales Spiel, wir wollen unsere Punkte holen und in der Bundesliga weitermachen", so Kompany: