Pokal-Kracher im Achtelfinale: Bayern gegen Leverkusen

Der FC Bayern München trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals im Topspiel auf Titelverteidiger Bayer Leverkusen . Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in der ARD durch DFB-Sportdirektor Rudi Völler und EM-Saxofonist André Schnura.

Leverkusen selbstbewusst nach München

FC Bayern München - Bayer Leverkusen RB Leipzig - Eintacht Frankfurt VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim Werder Bremen - SV Darmstadt 98 Karlsruher SC - FC Augsburg SSV Jahn Regensburg - VfB Stuttgart 1. FC Köln - Hertha BSC Arminia Bielefeld - SC Freiburg Die Partien finden am 3. und 4. Dezember statt.

Leipzig gegen Frankfurt

In einem weiteren Topspiel trifft RB Leipzig auf Eintracht Frankfurt. "Mit dem Auswärtsspiel in Leipzig haben wir eines der anspruchsvollsten Lose bekommen. Wir nehmen die Herausforderung aber gerne an", sagte Eintracht-Trainer Dino Toppmöller, der mit den Hessen auf einer Erfolgswelle schwebt.