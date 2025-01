Kahn und Bordeaux: Gespräche über Einstieg als Investor

Steht Oliver Kahn vor einem Engagement als Klub-Investor in Frankreich? Der frühere Weltklasse-Torhüter bestätigte 19 Monate nach seinem Aus als Vorstandschef bei Bayern München gegenüber der "Bild"-Zeitung erste Gespräche mit dem abgestürzten Traditionsklub Girondins Bordeaux.

Kontakt zwischen Kahn und Bordeaux im Dezember

Lopez, einst Boss beim Formel-1-Team Lotus, sucht seit geraumer Zeit Investoren, um den Traditionsverein zu retten. Am 21. Januar steht ein weiterer Termin vor dem Handelsgericht in Bordeaux auf dem Programm, wo es um die Zukunft des Vereins geht. Im schlimmsten Fall droht eine gerichtliche Liquidation.

Bordeaux nach Insolvenz nur noch viertklassig

Der sechsmalige französische Meister, der 1996 noch mit Spielern wie Zinedine Zidane und Bixente Lizarazu das UEFA-Cup-Finale gegen den FC Bayern mit Kahn im Tor verloren hatte, musste nach einer Insolvenz im Sommer den Zwangsabstieg in die viertklassige National 2 antreten. Dort liegt der Verein, auf dem Schulden von mehr als 100 Millionen Euro lasten, auf dem vierten Platz.

Kahn hat in der Vergangenheit immer wieder erwähnt, dass er davon träume, einen Fußballverein zu besitzen. Denn seinen Sachverstand will er weiter einbringen. In Bordeaux bräuchte es auf jeden Fall einiges davon.