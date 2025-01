Hochrisikospiele in der Bundesliga: Urteil erwartet

Jahrzehntelang passte kein Blatt zwischen Werder Bremen und die Bremer SPD . Doch im Oktober 2014 beschloss die Bürgerschaft auf Initiative der SPD-Fraktion ein neues Gebühren- und Beitragsgesetz, demzufolge die erhöhten Polizeikosten bei Hochrisikospielen von Werder künftig der Deutschen Fußball Liga (DFL) in Rechnung zu stellen seien.

Politik contra Bundesliga-Klubs

So begründete Ulrich Mäurer (SPD) 2014 den Schritt. Die Verantwortlichen von Werder Bremen waren empört, der damalige Präsident und Geschäftsführer Klaus-Dieter Fischer verließ aus Protest die Partei.

DFB-Bannstrahl trifft Bremen

Die DFL kündigte sogleich rechtliche Schritte gegen etwaige Zahlungsaufforderungen an und drohte damit, diese an Werder Bremen weiterzuleiten. Der DFB solidarisierte sich mit seinem Schwesterverband und verlegte das für den 14. November 2014 an Bremen vergebene EM-Qualifikationsspiel gegen Gibraltar nach Nürnberg. Erst 2023 wurde mit dem 1.000. Länderspiel erstmals wieder ein Großereignis des DFB nach Bremen vergeben.