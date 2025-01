Bundesliga: Testphase zu Schiedsrichter-Durchsagen startet

Schiedsrichter Max Burda prüft per Video-Assistent (VAR) die Szene vor dem Strafstoß. In der Testphase sollen die Unparteiischen ihre Entscheidung dann im Stadion verkünden.

Ab diesem Wochenende startet in der 1. und 2. Fußball-Bundesliga die von DFL und DFB beschlossene Testphase mit Durchsagen der Schiedsrichter zur Erklärung nach Eingriffen des Video-Assistenten (VAR). Die Unparteiischen werden per Stadion-Durchsagen Entscheidungen nach Eingriff des Video-Assistenten erklären.

Die von der DFL-Kommission Fußball initiierte Pilotphase orientiert sich an dem Vorbild der US-Football-Liga NFL . Mit den Durchsagen soll die Transparenz für die Zuschauer und das Verständnis für die Schiedsrichter-Entscheidung erhöht werden.

Auf dem Weg zu mehr Transparenz, sollen die Schiedsrichter-Ansagen bei VAR-Eingriff im Stadion zu hören sein. Die Bundesliga testet das Verfahren am Wochenende.

Die Pilotphase ist in dieser Saison zunächst auf neun Stadien beschränkt und soll bis Saisonende 67 Spiele umfassen. An diesem 20. Spieltag kommt die Neuerung bei fünf Partien zum Einsatz. Ein Überblick:

In welchen Stadien gibt es Schiri-Durchsagen?

Ausgewählt für die Testphase in dieser Saison wurden die Stadien in München, Dortmund, Frankfurt, Freiburg, Leipzig, St. Pauli, Hamburg, Düsseldorf und Magdeburg .

Wo kommt die Neuerung am 20. Spieltag zum Einsatz?

Am 20. Spieltag kommt die Neuerung - falls nötig - bei fünf Partien zum Einsatz. Bei der Zweitligapartie zwischen Fortuna Düsseldorf und SSV Ulm könnte der Schiedsrichter am Samstag (13 Uhr) erstmals über die Stadion-Lautsprecher zu hören sein.

Bei den Samstagsspielen Bayern München gegen Holstein Kiel und FC St. Pauli gegen FC Augsburg gibt es dann die Bundesliga-Premiere. Zudem sind am Sonntag die Begegnungen zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg sowie Bayer Leverkusen und der TSG Hoffenheim Teil des Pilotprojekts.

Wann meldet sich der Schiedsrichter zu Wort?

Der Referee wird sich in zwei Fällen über die Lautsprecher zu Wort melden: Wenn er für die Überprüfung einer Entscheidung am Monitor war oder wenn er eine Entscheidung nach VAR-Eingriff ändert.

Per Knopfdruck kann der Schiedsrichter hierfür sein Headset freigeben und ist dann über die Stadionlautsprecher ebenso zu hören wie im Live-Fernsehbild. Er informiert über die überprüfte Szene, das Ergebnis der Überprüfung sowie die finale Entscheidung. Die Dauer der Spielunterbrechung soll sich bestenfalls nur "etwas verlängern". Die Referees wurden in mehreren Trainingslagern vorbereitet.

Was soll die Neuerung bringen?

In erster Linie geht es um mehr Transparenz für die Zuschauer in den Stadien, für die die Eingriffe des Videoassistenten bislang oft wenig nachvollziehbar waren. Stadiondurchsagen sollen diesem Informationsdefizit vor Ort entgegenwirken und für mehr Verständnis sorgen. Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl als Mitglied der fürs das Pilotprojekt zuständigen DFL-Kommission Fußball sagte:

In den für die Testphase ausgewählten Stadien wird vor den Spielen ein 60-sekündiger Erklär-Clip laufen. Zusätzlich soll wie bisher die Video-Assist-Grafik mit den bekannten Textbausteinen "Situation - Überprüfung - Entscheidung" auf den Leinwänden angezeigt werden.

Wie sind die Reaktionen der Schiedsrichter?

Sorgen bereiten vor allem technische Ausfälle oder Versprecher in Kombination mit einem anschließenden Shitstorm in den Sozialen Netzwerken. So sieht etwa der langjährige Bundesliga-Schiedsrichter Frank Willenborg das Projekt mit gemischten Gefühlen. "Man sollte es versuchen, die Arbeit des VAR transparenter zu machen, sodass der Zuschauer, vor allem im Stadion, mehr Klarheit gewinnt", sagte der 45-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Gleichzeitig hat Willenborg aber auch großen Respekt.