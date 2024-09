Fußball - Frauen: US-Star Alex Morgan beendet ihre Karriere

Morgan erwartet zweites Kind

Zugleich machte die 35-Jährige öffentlich, ihr zweites Kind zu erwarten. Ihr letztes Spiel steht bereits am kommenden Sonntag gegen North Carolina Courage in San Diego an.

"Ich gehe in den Ruhestand, und ich habe so viel Klarheit über diese Entscheidung. Ich bin so glücklich, dass ich sie euch endlich mitteilen kann. Zu Beginn des Jahres 2024 spürte ich in meinem Herzen und in meiner Seele, dass dies die letzte Saison war, in der ich Fußball spielen würde", sagte Morgan mit Tränen in den Augen.