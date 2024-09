Fußball-Ikone Günter Netzer feiert 80. Geburtstag

Günter Netzer haut so schnell nichts aus seinen langen Latschen, schon gar nicht der 80. Geburtstag. "Ich bin demütig, diese Zahl erreichen zu können. Das ist wenigen vergönnt", sagt die Fußball-Ikone, die als Spielmacher, Popstar, Rebell, Manager, Geschäftsmann und TV-Experte mehrere Leben in einem führte.

Ich bin dankbar, für das, was das Leben mir beschert hat. Es gab so viele beste Tage, dass ich die gar nicht alle benennen kann.

Übrig geblieben ist nur eines, und in diesem macht er am Samstag als glücklicher Ruheständler die 80 voll. "Vor zehn Jahren habe ich alle meine Leben aufgegeben bis auf das reale", sagte Netzer zuletzt im Podcast "Einfach Fußball" in einem seiner rar gewordenen Interviews. Reflektiert wie selten blickte er darin auf 80 turbulente Jahre zurück.