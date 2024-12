Protest vor DFB-Zentrale: "Kein Fußballfest im Folterstaat"

Erst kürzlich erhob Human Rights Watch in einem Bericht erneut schwere Vorwürfe gegen Saudi-Arabien. Darin geht es um Zwangsarbeit, grassierenden Lohndiebstahl oder unzureichenden Schutz vor extremer Hitze. Auch nicht untersuchte Todesfälle von Arbeitern werden dokumentiert. Die Situation in dem Land, das den Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi im Jahr 2018 beauftragt haben soll, wird teilweise noch kritischer als vor der WM 2022 in Katar beschrieben.



Die FIFA bescheinigt Saudi-Arabien eine "einmalige, innovative und ambitionierte Vision", im jüngsten Prüfbericht wird von einem "mittleren Risiko" beim Blick auf die Menschenrechte ausgegangen. Dabei beruft sich die FIFA auch auf eine Bewertung einer in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad ansässigen Kanzlei, die von Menschenrechtlern als "künstlich eingeschränkt, irreführend und übermäßig positiv" bezeichnet wird.



Dieser "gefälschte Evaluierungsprozess der FIFA" werde "unvorstellbare menschliche Kosten verursachen, einschließlich negativer Auswirkungen auf Wanderarbeiter und ihre Familien", sagte Michael Page, stellvertretender Direktor für den Nahen Osten bei Human Rights Watch.