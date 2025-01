Borussia Dortmund entlässt Trainer Nuri Sahin

Das Trainer-Experiment mit Nuri Sahin bei Borussia Dortmund ist beendet. Nach nur gut einem halben Jahr trennt sich der Fußball-Bundesligist von seinem Chefcoach. Dies gab der Klub am Morgen nach dem 1:2 des BVB beim FC Bologna in der Champions League bekannt. Die Dortmunder drohen durch die Niederlage den sicheren Einzug in die K.o.-Runde der Königsklasse zu verpassen.

Sahin-Entlassung nach nur sieben Monaten

In der Bundesliga liegen die Westfalen aktuell deutlich fernab des Minimalziels der Champions-League-Qualifikation. Am 1. Juni hatte der BVB noch im Endspiel der Königsklasse gestanden. Nach drei Niederlagen aus den ersten drei Bundesligaspielen im neuen Jahr hat der BVB bereits sieben Punkte Rückstand auf Rang vier.

BVB ohne Konstanz in der Trainerbesetzung

Sahin mit langer BVB-Vergangenheit

Sahin-Antritt ohne große Erfahrung

Anhaltende BVB-Krise sorgt für Trainer-Aus

Der Start ins Fußballjahr 2025 missglückte jedoch komplett: Stark ersatzgeschwächt verlor Dortmund zunächst 2:3 gegen Bayer Leverkusen, vier Tage später bei Aufsteiger Kiel nach indiskutabler Leistung mit 2:4 und am vergangenen Freitag in Frankfurt 0:2. Am Dienstag folgte in Bologna der nächste Rückschlag.