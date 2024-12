Fußball: Burkardt schießt Mainz zum Sieg gegen Hoffenheim

Mit begeisterndem Offensivfußball hat der FSV Mainz 05 den dritten Sieg in Folge eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Bo Henriksen gewann dank Doppelpacker Jonathan Burkardt hochverdient mit 2:0 (2:0) gegen die defensiv einmal mehr überforderte TSG Hoffenheim

Mainz klettert auf Platz sieben

Während die TSG in ihren ersten drei Spielen unter Trainer Christian Ilzer mit acht Gegentoren weiter große Abwehrsorgen offenbart, fehlen den 05ern als Tabellen-Siebter der Fußball-Bundesliga zumindest vorübergehend nur zwei Zähler zu einem Champions-League-Rang.

Dank ihres überragenden Kapitäns Burkardt, der mit seinen Toren (4./24.) die Weichen stellte, sprangen die Mainzer in der Tabelle weiter nach oben. Bei nun 19 Punkten ist der krisengeplagte Tabellenvierte RB Leipzig (21) in Schlagdistanz. Hoffenheim (12) muss nach dem vogelwilden 4:3-Sieg beim Ilzer-Debüt gegen Leipzig den Blick wieder in Richtung Relegationsplatz richten.