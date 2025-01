Dortmund vs. Leverkusen: BVB braucht Bundesliga-Aufholjagd

Rein von den Zahlen her ist die Lage gar nicht so schlecht. Gerade mal zwei Punkte ist Borussia Dortmund als Sechster der Bundesliga vom Minimalziel Champions-League-Qualifikation entfernt. Eine trügerische Nähe aber, weil selbst der Tabellenelfte in Reichweite ist. Der BVB gibt sich vor dem Neustart keinerlei Illusion hin. "Das wird noch ein absoluter Kraftakt", warnt Klubchef Lars Ricken.

Dortmund: Hartes Rückrunden-Programm mit Bundesliga und Königsklasse

Denn das Programm hat es in sich. Gleich zu Beginn warten drei englische Wochen, in denen der BVB in der Champions League vom wichtigsten Projekt abgelenkt wird: Rang vier der Bundesliga zu erobern und damit den erneuten Zugang zur lukrativen und prestigeträchtigen Königsklasse zu sichern.

Wichtig für BVB: Notorische Auswärtsschwäche abstellen

Die notorische Auswärtsschwäche ist ein zentrales Problem des BVB, der im alten Jahr weit unter seinen Möglichkeiten blieb. Nur fünf Punkte holte das Team von Trainer Nuri Sahin in der Fremde - zu wenig, um Kontakt zur Spitze zu halten. Zu allem Überfluss muss Dortmund in der Rückrunde zu fast allen Top-Teams reisen. Aus dem oberen Drittel empfängt der BVB nur die frechen Mainzer zu Hause.

In drei der jüngsten vier Spielzeiten startete Dortmund höchstens als Fünfter in den Januar. Meister der Aufholjagd: Sahins Vorgänger Edin Terzic, der in seinem ersten Halbjahr mit den Westfalen die später sogar auf sieben Punkte enteilten Frankfurter einfing. In der Saison 2022/23 gipfelte die Rückrunde fast im Gewinn des Titels. Vor einem Jahr rutschte das Team über eine Sonderregel der UEFA als Fünfter in die Königsklasse.