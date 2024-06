Biografie

Chris Führich wurde 1998 in Catrop-Rauxel geboren. Er begann beim Verein SG Suderwich in Recklinghausen Fußball zu spielen. Weitere Stationen in seiner Karriere waren die Jugendmannschaft von Borussia Dortmund und dem VfL Bochum. Bei einem Spiel gegen den FC Bayern München kam er 2017 das erste Mal in der Bundesliga zum Einsatz. Nach mehreren Zwischenstationen wechselte Chris Führich dann in der Saison 2021/22 zum VfB Stuttgart. Im Oktober 2023 nominierte ihn der Bundestrainer Julian Nagelsmann das erste Mal für die deutsche Nationalmannschaft. Im Mai 2024 wurde er für den Kader der Heim-EM berufen.