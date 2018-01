Schon vor ihrem Einstieg bei "Relevant" war Zarah (Claudia Eisinger) eine namhafte Autorin und engagierte Frauenrechtlerin. Weltgewandt, humorvoll, charmant, bisexuell. Sie kleidet sich geschmackvoll, weiblich und up to date, ist aber zugleich sehr energisch in der Durchsetzung ihrer Ziele. Sie steht fast immer unter Dampf, spannt Menschen geschickt für ihre Belange ein und hat kein Problem damit, auch mal unfair zu spielen. Der Zweck heiligt fast jedes Mittel. Zarah ist Tochter einer alleinerziehenden – seit dem Krieg verwitweten – Mutter. So denkt sie zumindest. Dass ihr Vater vielleicht gar nicht tot ist und sie sich außerdem Hals über Kopf in Jenny Olsen, die Tochter des Verlegers, verliebt, macht ihr ohnehin schon intensi­ves Leben noch eine ganze Spur intensiver.