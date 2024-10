Eintracht-Coach vor Klassiker: Bayern-Spezialist Toppmöller

Es sind Grenzerfahrungen, die einen im Fußballerleben weiterbringen. Nachdem sich Dino Toppmöller bei den mitgereisten Fans von Eintracht Frankfurt nach dem Europa-League-Auswärtssieg bei Besiktas Istanbul (3:1) bedankt hatte, sprach der Cheftrainer offen an, dass er zeitweise "Ohrenschmerzen" bekomme habe.

"Dass die junge Mannschaft hier in diesem Hexenkessel gewinnt, war mehr wert als die drei Punkte", freute sich der 43-Jährige in seinem grauen Rollkragenpullover, während seine Spieler zur Abwechslung mal in Orange reüssiert hatten. Trainer und Team kommen stilistisch ja ohnehin gerade gut rüber.