Pokal-Duell gegen den VfB: Geballte Leverkusener Final-Lust

Der Sieger der Viertelfinalpartie in der BayArena muss sich im Halbfinale (Auslosung im aktuellen sportstudio am Samstag) mit Fortuna Düsseldorf oder 1. FC Kaiserslautern (beide 2. Liga) beziehungsweise Drittligist 1. FC Saarbrücken oder Borussia Mönchengladbach (13. in der Bundesliga / ZDF live am Mittwoch, 20.45 Uhr ) messen.