RB Leipzig hat den besten Rasen der Bundesliga

ZDFheute: Herr Eichner, was unterscheidet den Leipziger Rasen von dem der Konkurrenten?

Mathias Eichner: Naja, so wahnsinnig groß sind die Unterschiede gar nicht. Gerade zwischen den Top Fünf der Liga liegen nur Nuancen. Am Ende kommt es auf die richtige Mischung an, und die muss vor allem den Spielern gefallen, die den Rasen ja auch bewerten. Die Kapitäne und Schiedsrichter vergeben nach jedem Spiel Noten auf einer Skala von 1 bis 10. Nach einer Vorauswahl der drei besten Klubs übernimmt das entscheidende Votum dann eine Fachjury.