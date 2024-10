Auch Raum fällt aus: Nagelsmann bricht halbe Startelf weg

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat für die anstehenden Nations-League-Spiele erneut personell umplanen müssen. David Raum von RB Leipzig fällt wegen einer Sprunggelenksverletzung aus. Für den 26-Jährigen, der zuletzt erste Wahl als linker Außenverteidiger war, nominierte Nagelsmann Robin Gosens nach, wie der DFB am Dienstag mitteilte.

Gosens für Raum nachnominiert

Raum reiste am Dienstag noch vor dem ersten Training aus dem Teamquartier in Herzogenaurach ab, wie der Verband weiter mitteilte. Weitere Untersuchungen werden in Leipzig erfolgen. Für den 30-jährigen Gosens (AC Florenz) ist es die erste Berufung seit Oktober 2023. Damals absolvierte er während der USA-Reise beim 2:2 gegen Mexiko sein 20. und bislang letztes Länderspiel.